«Unser Ziel: Eine Rente auszahlen, ohne das Kapital aufzubrauchen»

Herr Müller, immer mehr Menschen, die ihren Ruhestand planen, lassen sich ihr Pensionskassen-Guthaben als Kapital ausbezahlen statt als Rente. Gut für Sie als Vermögensverwalter, richtig? Das ist so grundsätzlich. Manchmal werden wir schon kontaktiert, bevor jemand in den Ruhestand geht. Was wir begrüssen. Denn es ist ein grosser Entscheid, der zu fällen ist. Und einer, der sich nicht rückgängig machen lässt.

Die da wären?

Bei Genève Invest streben wir vereinfacht gesagt ein Anlageziel an, das eine monatliche Auszahlung ungefähr in der Höhe der Rente zulässt, allerdings ohne das Kapital aufzubrauchen. Das heisst, es bleiben Mittel übrig, die man entweder selbst einsetzen kann, beispielsweise für Gesundheitsauslagen, die durch die Krankenversicherung nicht gedeckt sind, oder um sie den Kindern weiterzugeben.

«Es gibt ein Risiko, aber es ist überschaubar.»

Monatlich viel Geld auszahlen und dabei das Kapital erhalten? Dazu benötigen Sie ausserordentliche Renditen, Jahr für Jahr…

Nehmen wir einen Anleger, der beim Antritt seines Ruhestands 750’000 Franken Kapital aus der 2. und möglicherweise 3. Säule hat: Bei 5 Prozent Rendite hat er ein monatliches Einkommen, zusätzlich zur AHV, von 3125 Franken, bei 6 Prozent sind es 3750 Franken. Ohne dass er sein Kapital antastet. Was dazu zu sagen ist: Einen solchen Cash-Flow zu erzielen, ohne jegliches Risiko beziehungsweise ohne Schwankungen des angelegten Vermögens in Kauf zu nehmen, ist nicht möglich. Das Risiko ist aber überschaubar.

Erklären Sie das bitte genauer.

Man unterscheidet zwischen unterschiedlichen Anlagestrategien, dem Total-Return- und dem Cash-Flow-Ansatz. Der Total-Return-Investor versucht, immer eine positive Rendite zu erreichen, will also Verluste vermeiden. Dazu muss er Anlageklassen wählen, die negativ zu den Aktienmärkten korrelieren. Das heisst, Anlagen, die auch dann nicht an Wert verlieren, wenn die meisten Aktien sinken. Das sind etwa amerikanische Staatsanleihen, Gold oder bestimmte Aktien. Wer in diese Anlageklassen investiert, zum Beispiel aufgeteilt in 60, 15 und 25 Prozent, erzielte in den vergangenen 20 Jahren fast jedes Jahr eine positive Rendite respektive im Finanzkrisenjahr 2008 Verluste von unter 5 Prozent.

«Wir wollen konstant Einnahmen generieren, unabhängig von der Marktsituation.»

Und der Cash-Flow-Ansatz?

Der Cash-Flow-Ansatz ist der von Genève Invest bevorzugte. Dabei geht es nicht darum, konsequent Verluste zu vermeiden, sondern in Anlagen zu investieren, die konstant Einnahmen generieren, unabhängig von der Marktsituation. Auch hier stellt man einen Anlagemix zusammen: Der erste Bereich sind festverzinsliche Anlagen in Schweizer Franken (Obligationen; Anm. d. Red.) sowie internationale Anleihen in Währungen bestbewerteter Länder, US Dollar, Euro oder schwedische respektive norwegische Krone.

Was gehört weiter in diesen Anlage-Mix?

Ausgewählte Aktien. Dabei haben wir es zwar mit Anlagen zu tun, die positiv mit den Aktienmärkten korrelieren, aber nicht besonders stark, erstens, und die sich, zweitens, bei einer Korrektur meistens rascher erholen als der Gesamtmarkt, oft innerhalb von 24 Monaten. Und drittens: Anleihen laufen aus, das heisst, der Anleger erhält sein Geld in drei, fünf oder vielleicht zehn Jahren zurück, vorausgesetzt das Unternehmen hat nicht Pleite gemacht.