Gönn dir Zeit für dich oder deine Liebsten

Schenke magische Momente für sechs einzigartige Spa-Welten.

Unsere Spa-Welten befinden sich an den schönsten Orten der Schweiz. Gönn dir und deinen Liebsten einen entspannenden, magischen Moment in Verbindung mit der jeweiligen Region und begib dich auf eine wundervolle Reise. Jede unserer Spa-Welten ist einzigartig und entführt dich und deine Liebsten in eine andere Welt.

Ein Kurztrip auf die Rigi bietet tolle Aussichten auf den Vierwaldstättersee. Oder magst du das mediterrane Flair? Im Termali Salini & Spa Locarno entspannst du im Pool mit Seeblick. Im Hammam & Spa Oktogon Bern trittst du ein in eine Welt wie aus tausendundeiner Nacht. Im Thermalbad & Spa Zürich vereinen sich im «Irisch-Römischen» Spa verschiedene antike Badekulturen zu einem einmaligen, entspannenden Reinigungsritual. Im Mineralbad & Spa Samedan durchwanderst du – wie in einem Berglabyrinth – eine Welt mit unterschiedlichsten Bade- und Dampfräumen. Oder verweile in der abwechslungsreichen Saunalandschaft im Solbad & Spa Schönbühl.

In unserem Online-Shop findest du magische Verwöhnmomente für deine Liebsten. Die Gutscheine sind personalisierbar, bequem von Zuhause aus auszudrucken und einlösbar in allen sechs Spa-Welten der Aqua-Spa-Resorts.

Mehr Informationen findest du auf aqua-spa-resorts.ch.