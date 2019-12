CAVALLUNA mit neuer Show in der St. Jakobshalle Basel

Auch dieses Jahr kommt Europas beliebteste Familienunterhaltungsshow mit Pferden wieder nach Basel. In der neuen Show «Legende der Wüste» spielt die Schweizerin Kenzie Dysli die Hauptrolle.

Europas beliebteste Pferdeshow kehrt zurück und gastiert am 28. und 29. März 2020 zum zweiten Mal unter dem Namen CAVALLUNA in der St. Jakobshalle Basel. Das neue Programm «Legende der Wüste» verspricht eine perfekte Kombination aus höchster Reitkunst und bester Unterhaltung und knüpft somit nahtlos an die Erfolge der vorangegangenen Shows an, die seit 2003 mehr als acht Millionen Besucher in ganz Europa berühren und in Staunen versetzen. Schon jetzt dürfen sich Gross und Klein auf eine unvergessliche Reise durch orientalische Welten freuen.

Kreativdirektor Klaus Hillebrecht, bereits seit «Gefährten des Lichts» und «Welt der Fantasie» fester Bestandteil des CAVALLUNA-Teams, begeistert erneut durch wundervolle Schaubilder, eine grandiose Inszenierung und einen unverwechselbaren Soundtrack. Auf unnachahmliche Weise gelingt es dem Emmy-nominierten Komponisten, die Show in immer neuen Dimensionen erstrahlen zu lassen. Untermalt werden die traumhaften Szenen von atemberaubenden Darbietungen, in denen Mensch und Tier in völliger Harmonie zusammenarbeiten und so die wundervolle Geschichte zum Leben erwecken.

Die 60 Tiere, ihre Reiter und ein internationales Tanz-Ensemble garantieren ein unvergessliches Show-Erlebnis: Dabei dürfen die waghalsigen Trickreiter der Hasta Luego Academy ebenso wenig fehlen wie die Equipen der klassischen Dressur um Luis Valença und Filipe Fernandes, die Esel von Comedy-Talent Laurent Jahan oder der Freiheitskünstler Bartolo Messina, der diesmal auch seine ganz kleinen Showstars mit dabei hat. Die bekannte Pferdetrainerin Kenzie Dysli, die bei «Welt der Fantasie» noch als Horse Consultant tätig war, tauscht nun den Backstage-Bereich gegen die Reitbahn und wird das Publikum gemeinsam mit ihren Pferden als Hauptdarstellerin der Show begeistern.

Bei «CAVALLUNA – Legende der Wüste» wird das Publikum Zeuge eines fantastischen Gesamtkunstwerks aus klassischer Reitkunst, beeindruckendem Tanz und ergreifender Musik. Erlebe packende Action, berührende Momente und tiefes Vertrauen und sei dabei, wenn eine märchenhafte Legende zum Leben erwacht.