Skiparadies in den Kitzbüheler Alpen erkunden!

Secret Escapes verlost einen einzigartigen Aufenthalt im «Das Hohe Salve» Sport-Resort für zwei Nächte und 2 Personen. Erhalte zusätzlich Gewinne von Rossignol und Red Bulletin im Gesamtwert von 1865 Franken.

Wenn die Wintersonne hinter den schneebedeckten Gipfeln der Gebirgslinie der Kitzbüheler Alpen aufgeht und das Licht sich in der majestätischen Winterlandschaft spiegelt, werden motivierte und adrenalinbegeisterte Wintersportler vom Ruf der Natur geweckt. Das Pistenparadies in den Kitzbüheler Alpen lockt! Doch ein so sportlich geladener Tag benötigt einen gestärkten Körper voller Energie. Die nötige Vitalisierung bietet das neue und gemütliche eingerichtete «Das Hohe Salve» Sport-Resort, welches die hungrigen und abenteuerlustigen Gäste mit der Fünf-Gang-Energy-Halbpension versorgt. Nach einem ausgiebigen und reich bestückten Frühstücksbuffet bist du bestens vorbereitet, das österreichische Bergland auf Skiern zu erkunden. Die ikonische und für ihre Qualität bekannte Wintersportmarke Rossignol stattet dich und deine Urlaubsbegleitung mit je einem Paar Ski aus. Nutzt eure 2-Tagespässe für die Ski-Welt Wilder Kaiser-Brixental und gleitet die Abhänge in rasendem Tempo auf euren neuen Ski-Modellen Nova 10 TI und React 8 HP hinab. Dein Aufenthalt im «Das Hohe Salve» Sport-Resort wird geprägt sein von köstlichen Delikatessen, unvergesslichen Momenten auf der Piste und einer unbezahlbaren Gastfreundlichkeit, an dessen Wärme nur das lauschige Kaminfeuer herankommt.