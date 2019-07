Konzert-Highlights am Kalanderplatzfest

Nemo, Marius Bear und Karavann – das Konzert-Aufgebot am diesjährigen Kalanderplatzfest am 19. und 20. Juli in Sihlcity kann sich sehen lassen. Doch auch tagsüber sorgt ein abwechslungsreiches Programm für die Unterhaltung der ganzen Familie.