Deshalb ist der Freitag, der 13. ein Humbug

Die 13 hat ein schlechtes Image - fällt das Datum gar auf einen Freitag, herrscht Alarmstimmung. Aber wieso? Rein statistisch gesehen ist der Freitag, der 13. sogar ein Glückstag.

Wer im Casino spielt, weiss: Ob der Automat klingelt oder kassiert ist Zufall. Trotzdem gibt es die krankhafte Angst vor dem Freitag, dem 13. Und sie hat sogar einen komplizierten Namen: Paraskavedekatriaphobie. Der Zusammenhang des Wochentags und der Nummer 13 ist allerdings wissenschaftlich nicht belegt: Laut Statistiken geschehen am Freitag, dem 13. weder mehr Naturkatastrophen noch Unfälle. Im Gegenteil: Es sind sogar zehn Prozent weniger als an einem gewöhnlichen Tag.

Der Aberglaube ist neu: Der «Black Friday» findet seinen Urspung im Börsencrash von 1929 in New York. Dieser fiel aber gar nicht auf den 13. und hatte seinen Anfang bereits am Donnerstag. Bis die Neuigkeit jedoch nach Europa drang, war bereits Freitag. Aber: An der Börse in Berlin kam es bereits zwei Jahre zuvor zu einem Börsencrash. Der 13. Mai 1927 war tatsächlich ein Freitag.

Alles Humbug? Sicher ist sicher: Airlines verzichten auf eine 13. Sitzreihe und Hotels auf einen 13. Stock. Denn vom Aberglauben sind die wenigsten gefeit. Patrick Mastai, Direktor von swisscasinos.ch, erklärt: “Aberglaube ist speziell in der Casinowelt verbreitet – als allgemeine Glückszahl gilt die 8. Die Bedeutung der Zahlen sind kulturell verschieden.”

Die Nummer 13 hat in Teilen des Westens einen schlechten Ruf, wird im Volksmund gar das “Dutzend des Teufels” genannt: Der 13. Gast bei Jesus’ letztem Abendmahl – Judas – verriet ihn. Im Tarot ist die 13 der Tod – was als Neuanfang wie das Ableben interpretiert werden kann.

Im Judentum hingegen gilt die 13 als Glückszahl – weil ebenso viele Eigenschaften Gott zugeordnet werden. Auch im Mittelalter war die 13 beliebt: Es brauchte 13 Personen, um ein Kloster zu gründen: 12 Mönche und ein Abt. In China ist die 13 noch positiv besetzt: Die Aussprache shisan ähnelt «shēngzhǎng», zu Deutsch «gesichertes Wachstum».

