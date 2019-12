Cate Blanchett spurlos verschwunden

Cate Blanchett macht sich auf d ie Suche nach sich selbst und heimst in der Rolle der chaotischen und charismatischen Bernadette Fox eine Golden Globe-Nominierung ein! Where'd you go, Bernadette jetzt im Kino!

Es war eines der Highlights des diesjährigen Zurich Film Festivals: Oscar-Preisträgerin und Publikumsliebling Cate Blanchett stellte ihre neue Komödie Where'd you go, Bernadette persönlich vor und begeistere die Zuschauerinnen und Zuschauer ausnahmslos. Blanchett verkörpert in der warmherzigen Bestseller-Verfilmung die liebenswert-exzentrischen Bernadette Fox, die dem Familienalltag entflieht und in den Weiten der Antarktis neu zu sich findet, gewohnt bravourös – mit sprühendem Witz und Tiefgang. Die Regie übernahm der preisgekrönte Autor und Regisseur Richard Linklater (Boyhood).

Bernadette Fox (Cate Blanchett) ist anders als die perfekt organisierten Mütter aus der Nachbarschaft. Sie ist chaotisch, exzentrisch, sensibel – und schläft schlecht. Die einstige Stararchitektin lebt mit ihrem Mann Elgie (Billy Crudup) und ihrer 15-jährigen Tochter Bee (Emma Nelson) in einer von Brombeerhecken umrankten alten Villa in Seattle, die viel zu gross und obendrein sanierungsbedürftig ist. Als Bernadettes penible Nachbarin Audrey (Kristen Wiig) darum bittet, die wuchernden Brombeerbüsche an der Grundstücksgrenze zu entfernen, setzt das eine Kette von Missgeschicken in Gang, die Bernadettes Leben endgültig auf den Kopf stellen. Denn plötzlich ist sie verschwunden.