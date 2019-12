Neuer Vorsatz für 2020: mehr Sex

Gib deinem Liebesleben nächstes Jahr einen prickelnden Push: Der erotische Jahreskalender von Amorana nimmt dich 2020 mit auf eine sinnliche Reise und sorgt für zwölf Monate voller Leidenschaft.

Am liebsten hättest du das ganze Jahr hindurch einen Adventskalender? 2020 könnte sich dein Wunsch erfüllen: Der Jahreskalender von Amorana überrascht dich jeden Monat mit verführerischen Produkten, die dir lustvolle Höhepunkte schenken und intime Stunden noch schöner machen.

So funktioniert der Jahreskalender von Amorana

Der Erotik-Kalender kommt diskret verpackt bei dir an und dank seinem edlen Design eignet er sich auch bestens als Dekostück. Seine inneren Werte überzeugen genau so sehr: In zwölf Boxen erwarten dich insgesamt 30 erotische Überraschungen. Jede Monatsbox ist einem Thema gewidmet. Dabei kommen sowohl Paare (beispielsweise mit der Märzbox «Lovers Play» oder der Septemberbox «Date Night») wie auch Singles (zum Beispiel mit der Novemberbox «Bath Romance») voll und ganz auf ihre Kosten. Du spielst nicht gerne nach den Regeln? Du musst die Boxen nicht in chronologischer Reihenfolge öffnen, die Inhalte der einzelnen Monate kannst du auch unabhängig voneinander verwenden.