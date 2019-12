Bei Nespresso twinten - und 1 Jahr Gratis-Kaffee gewinnen!

Nespresso bietet Ihnen aussergewöhnliche Kaffeesorten und eine grosse Auswahl an Kapseln, mit denen Sie die ganze aromatische Vielfalt der Kaffeewelt geniessen können. Bezahlen Sie jetzt Ihren Nespresso Kaffee mit TWINT und gewinnen Sie ein Jahr Gratis-Kaffee.

TWINT als Zahlungsmittel bietet Ihnen eine Vielzahl an Vorteilen: einfach in wenigen Sekunden sicher mit dem Smartphone bezahlen und jederzeit volle Transparenz und Kontrolle über Ihre Zahlungen an tausenden Akzeptanzstellen in der Schweiz.

Neu setzt auch Nespresso auf TWINT. Bezahlen Sie bis zum 29. Februar 2020 zwei Mal mit TWINT auf nespresso.com, in einer Nespresso Boutique, an einem N-Point oder an allen anderen physischen Verkaufspunkten, welche Nespresso betreibt und gewinnen Sie einen von 100 Jahresvorräten Gratis-Kaffee!

Sie können auch kostenlos am Gewinnspiel teilnehmen. Anmeldeformular und weitere Infos unter: