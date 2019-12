Gönn dir Zeit für dich oder deine Liebsten

Kurzferien in Bern – ob orientalisches Flair oder vielfältige Saunalandschaft. Bei uns kannst du abschalten, mit allen Sinnen geniessen und entspannen.

Ob im Hammam & Spa Oktogon Bern oder im Solbad & Spa Schönbühl: Wir bieten dir Entspannung pur in zwei architektonisch unterschiedlich inszenierten Erlebniswelten.

Das Hammam & Spa Oktogon Bern steht für ein Ritual wie aus 1001 Nacht und bietet ein einmaliges Badeerlebnis auf vier Stockwerken. Schon auf der Schwelle zum Berner Hammam schwindet der Alltag und die Reise in den Orient beginnt. Das Baderitual basiert auf der schrittweisen Aufwärmung und Reinigung des Körpers und folgt einem festen Ablauf. Verpasse nicht eine der besten Seifenschaum-Masagen im Raum Bern!

Das Solbad & Spa Schönbühl ist das grösste NaturSole-Heilbad der Schweiz. Es besteht aus drei Welten: Natursole-Badelandschaft, Saunalandschaft und Spa sowie dem öffentlichen Bistro.

Im Natursolebad wird in wohltuendem 35 Grad warmem Wasser gebadet. Die Saunalandschaft erstreckt sich über zwei Geschosse mit einer traditionellen finnischen Sauna, einer Bio-Sauna sowie einem grosszügigen Kräuter-Dampfbad. Das Highlight ist die Panoramasauna mit 85 Grad in der Saunawelt, in der es täglich diverse wohlduftende Aufgüsse gibt. Der Blick nach aussen ist einzigartig und lässt die Zeit vergessen. Der Spa-Rundgang als Reinigungsritual mit Saunen und Dampfraum (textilfrei) wirkt entschlackend und entgiftend. Der Stoffwechsel wird aktiviert, das Immunsystem gestärkt und die Haut gestrafft. Der Spa ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. Zusätzlich buchbare Massagen und Peelings runden das Angebot ab.

Neben dem Hammam & Spa Oktogon Bern und Solbad & Spa Schönbühl verfügt die AQUA-SPA-RESORTS AG über vier weitere Spa-Welten in Samedan, Rigi Kaltbad, Locarno und Zürich.

www.hammam-bern.ch

www.solbad-schoenbuehl.ch