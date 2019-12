Kammerorchester Basel mit Starsopranistin

Regula Mühlemann verzaubert die Opernwelt wie selten eine Sängerin zuvor. Die aus dem Luzernischen Adligenswil stammende junge Sängerin wurde an der Luzerner Musikhochschule ausgebildet und machte dank ihrer glasklaren, glockenreinen und leichten Stimme schon mit 25 Jahren international auf sich aufmerksam. Engagements am Luzerner Theater und bald auch an grösseren Häusern und an Festivals sowie erste Plattenaufnahmen waren die logische Folge. Einen Schwerpunkt hat das Repertoire der Sängerin in der Musik Mozarts und im Belcanto; mit ihrem Debutalbum «Mozart Arias» gewann sie den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Auf ihrer neuesten CD «Lieder der Heimat» hat der Shooting-Star der Klassikszene Lieder von Schubert mit volkstümlichen Liedern von Schweizer Komponisten in vier schweizerischen Landessprachen kombiniert. Im Jahr 2018 wagte sich Regula Mühlemann mit der Juliette aus Charles Gounods Oper «Roméo et Juliette» am Luzerner Theater erstmals an eine grosse romantische Opernpartie. Dass sie auch das dramatische Koloraturfach beherrscht, zeigt ihre CD «Cleopatra». Im Neujahrsprogramm spielt sie ihre Trümpfe voll aus und gestaltet mit dem Kammerorchester Basel Arien von Händel, Mozart und Rossini.

Regula Mühlemann wird begleitet vom Kammerorchester Basel unter der Leitung von Umberto Benedetti Michelangeli.