«Bligg bringt Kinder zur Musik»

Diese Begegnungen haben Bligg dazu motiviert, mit Generali Schweiz und den Swiss Music Awards ein Programm auf die Beine zu stellen, das Kindern einen zeitgemässeren und unkomplizierten Zugang zu Musik ermöglicht. Denn die Musik, so der Mundart-Künstler, sei eine ausgezeichnete Lebensschule. «Musik lehrt einem Ausdauer und Disziplin. Bei uns steht aber der Spass im Vordergrund. Wir veranstalten richtig tolle Workshops, in denen die Kinder viel ausprobieren und sich richtig austoben können. Wir drücken den Kindern nicht einfach ein Tamburin oder ein Triangel in die Hand und singen gemeinsam Kumbaya my Lord. Bei uns geht’s richtig ab!», erklärt der Zürcher Wortakrobat.

Manchmal reicht eine besondere Begegnung, eine überraschende Erfahrung – und das Leben erhält ganz neue Impulse. So geschehen auf der vergangenen Tournee von Bligg. «Ich stand auf der Bühne, schaute ins Publikum und sah dort immer wieder zehn-, zwölfjährige Kinder. Die waren noch gar nicht geboren, als ich mit der Musik anfing. Und dann sah ich da plötzlich mich selber als Kind stehen. Ein Kind aus der Agglo mit grossen Träumen – und keinem Plan.»

Die Anmeldung für die Workshops läuft

Wichtig ist den drei Organisatoren, dass auch Kinder Zugang zu den Workshops erhalten, deren Eltern sich die musikalische Förderung ihrer Kinder nicht leisten können. Die globale Gemeinschaftsinitiative der Generali Schweiz Gruppe, die Stiftung «The Human Safety Net» ermöglicht deshalb auch Kindern aus weniger privilegierten Gesellschaftsschichten, am Workshop teilzunehmen. . «Da wir uns früher Musikunterricht nicht leisten konnten, weiss ich, wie wichtig Touchpoints sind, an denen die Faszination für die Musik immer wieder neue Nahrung erhält und sich all die Träume und Fantasien von der grossen Bühne entwickeln können.»

Die eintägigen Workshops in verschiedenen Städten der Schweiz bilden den Auftakt für weitere Aktivitäten. Die Kinder sollen später auch die Möglichkeit erhalten, mit Bligg oder anderen Stars auf einer grossen Bühne zu performen oder im Studio Songs aufzunehmen. Denn der nächste heisse Act in der Schweizer Musikszene ist heute vielleicht noch ein Kind mit einem grossen Traum – aber ganz viel Musik in den Adern.

Die eintägigen Workshops finden 2020 in Bern, Lausanne, Basel, Zürich und Luzern statt. Hier gibt’s mehr dazu.