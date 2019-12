Starte 2020 auf der Dolder Kunsteisbahn

Fondue Chalet mit Berghüttenfeeling

In unserem Chalet am Eisfeldrand erlebst du richtiges Berghüttenfeeling. An langen Holztischen und auf der grossen, überdachten Terrasse ist winterliche Atmosphäre mit einem rezenten Waadtländer Fondue à discrétion garantiert.

Das Chalet ist bis Ende Januar 2020 immer dienstags bis samstags, 17.00 bis 22.30 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen gibt es hier:

Doldersports.com