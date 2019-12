Eure schlimmsten Silvester-Fails Böses Erwachen im Krankenhaus, Blamage im australischen Live-TV oder plötzlich Single: Silvester ist nicht immer spassig.

Letzte Woche haben wir Zürcherinnen und Zürcher nach ihren ausgefallensten, lustigsten oder auch traurigsten Erinnerungen an vergangene Silvester-Feiern gefragt. Und ihr habt geantwortet! Da war wirklich alles dabei: Von den – doch irgendwie erwarteten – Alkohol-Exzessen, über tragische Aufenthalte in der Notfallklinik bis hin zu spontanen U-Bahn-Partys und sogar ziemlich peinlichen (ungeplanten!) Live-Auftritten im australischen Fernsehen, erreichten uns allerlei Anekdoten.



Schadenfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und diese teilen wir gerne. Die besten Einsendungen wollen wir euch deshalb natürlich nicht vorenthalten. In der Bildstrecke lest ihr unter anderem, wie Nina und ihr empfindlicher Magen auf eine fiese Kaffee-Unverträglichkeit reagiert haben oder warum Samuel die Silvesternacht schlecht gelaunt alleine im Flughafenhotel in London verbrachte, anstatt das atemberaubende Feuerwerk zu geniessen.



Wie versprochen küren wir, zusammen mit dem ZVV, natürlich auch die grossen Verlie-, äh, Gewinner unserer Silvester-Fail-Aktion und schicken diese mit Begleitperson an eine der wohl besten und begehrtesten Partys des Jahres. Im Gästezelt am Zürcher Bürkliplatz erleben sie nicht nur die perfekte Aussicht auf das Feuerwerk, sondern freuen sich über Food, Getränke und eine ausgelassene Feier – diesmal hoffentlich ohne ungeplante Zwischenfälle!