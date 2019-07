EPOK – der perfekte Begleiter für jeden Tag!

Für viele von uns hat die Ferienzeit bereits begonnen, was oft mit langen Reisen, Ausflügen und Aktivitäten im Freien einhergeht. Die Lösung, damit man diese Momente trotz Nikotinkonsum ungestört geniessen kann, heisst EPOK.

Der Monat Juni war für die boomende Kategorie Oraltabak reich an Ereignissen. Per Monatsanfang gaben die SBB bekannt, dass an allen Schweizer Bahnhöfen ein Rauchverbot eingeführt wird und Rauchen und Dampfen nur noch in bestimmten Zonen gestattet ist. Wenige Tage später hob das Bundesgericht das bald seit 25 Jahren bestehende Snusverbot auf ziemlich lapidare Art und Weise auf.

Ob es sich hierbei um einen puren Zufall handelt, werden wir wohl nie in Erfahrung bringen. Klar ist jedoch, dass EPOK während der Sommerferienzeit der ideale Begleiter erwachsener Raucher ist.

Sei es auf dem Stand-up-Paddle, beim Moutainbiken, auf der langen Flugreise oder während des Interrail-Trips: dank EPOK ist das ewige Bangen um die nächste Rauchpause Schnee von gestern. Im Gegensatz zu allen anderen Tabakprodukten kann EPOK überall, jederzeit und uneingeschränkt konsumiert werden.

Wir haben einige Raucher gefragt, was sie an EPOK Easy Mint besonders schätzen.

Genial für mich, weil…