Das sind die meistverkauften Sextoys von 2019

Der Liebling von Paaren: Lush 2

Das Lush 2 Vibro-Ei ist das Toptoy von Paaren – zu Recht, denn es ist unglaublich vielseitig und setzt eurer Fantasie keine Grenzen: Das vibrierende Ei trifft den G-Punkt perfekt, massiert die Klitoris oder stimuliert andere Zonen nach Wunsch. Für den besonderen Kick kann das Lush 2 Vibro-Ei auch in der Öffentlichkeit verwendet werden, denn es lässt sich auf längere Distanzen über Bluetooth, aber auch auf der ganzen Welt via App steuern – lass dich von deinem Partner überraschen, wann und wie intensiv du stimuliert wirst. Niemand wird merken, dass du gerade verwöhnt wirst, denn das Lush 2 Vibro-Ei ist ultraleise. Du möchtest dein heisses Abenteuer mit Musik verbinden? In der App können die Vibrationen des Lush 2 an deinen Lieblingssong angepasst werden – da wird die Sex-Playlist gleich noch viel aufregender.