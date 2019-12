Prickelnde Abenteuer über die Festtage

TheCasualLounge ist die erfolgreichste Erotik-Plattform der Schweiz und darauf aus, Singles zusammenzubringen, die nach heissem Sex und prickelnden Abenteuern suchen. Bei vielbeschäftigten Frauen wie Regula kommt der Service besonders gut an. «Es geht so schnell. Ständig schlägt mir der Matching-Generator passende Männer vor. Ein paar Zeilen hin und her, und schon gehts zur Sache. Funktioniert perfekt!», so die 31-Jährige.