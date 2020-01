Flexibel trainieren, gratis parkieren

Im Arena the Gym trainierst du im grössten und modernsten Fitness-Studio von Bern. Ob klassisches Fitness, Powerlifting, Group Fitness oder Wellness – Arena the Gym bietet dir genau das, was du brauchst.

Arena the Gym liegt zentral in Bern, im Stadion Wankdorf, und ist gut erreichbar per Bus, Bahn oder mit dem Auto. Mit einem Fitnessabo von Arena The Gym kannst du ausserdem gratis parkieren. Ob Frühaufsteher oder Nachteule – Arena the Gym hat von frühmorgens bis spätabends für dich geöffnet. Und das Beste: Bei uns bekommst du ein Abo für zwei Fitness-Studios. Denn beim Training ist es ähnlich wie beim Essen, jede und jeder mag etwas anderes.

Um diese unterschiedlichen Trainingsbedürfnisse abzudecken, haben wir Arena the Gym in zwei Bereiche aufgeteilt: Arena Power und Arena Fitness & Wellness. Powerlifting und Muskelaufbau sind dir wichtig? Dann kommst du im Arena Power voll auf deine Kosten. Auf einer Fläche von 2400 m2 bietet dir Arena Power alles für ein effizientes Krafttraining. Dir steht ein riesiger Kraft- und Ausdauerbereich mit modernsten Geräten und zahlreichen individuellen Trainingszonen zur Verfügung. Gleich nebenan und trotzdem separat ist das Arena Fitness & Wellness. Hier verbinden wir Training mit Entspannung. Auf 2200 m2 findest du moderne Fitnessgeräte, innovative Trainingskonzepte, zahlreiche Group-Fitness-Kurse und die wahrscheinlich schönste Wellnessoase in Bern.