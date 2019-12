Das sind die Sextoys des Jahres 2020

Das intuitive Tech-Toy für Paare: We Vibe Chorus

Dieses Toy hebt heissen Sex zu zweit aufs nächste Level: Der We Vibe Chorus passt sich der Körperform an, stimuliert sowohl ihren G-Punkt und ihre Klitoris als auch den Schaft des männlichen Penis – dabei gibt es ganze zehn Vibrationsmodi zu entdecken. Steuere den We Vibe Chorus intuitiv über die Fernbedienung, die reagiert, je nachdem wie fest du sie mit der Hand drückst. Durch die neue AnkorLink-Technologie ist für eine stabile Verbindung zwischen dem We-Vibe und der We-Connect-App (in der du das Toy steuern und analysieren kannst) gesorgt und es gibt keine Störungen. So sind dein Partner und du ganz im Einklang.