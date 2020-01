Cellulite ade: Starte dellenfrei ins neue Jahr

Clarins Body Fit – sofortige Glätte und Lifting

Die neue Gel-Creme zieht direkt in die Haut ein, versorgt sie ausgiebig mit Feuchtigkeit und lässt sie glatt und vitalisiert erscheinen. Sie verringert die lästigen Dellen an Oberschenkeln, Hüften und Gesäss und verfeinert die gesamte Silhouette. Die Haut fühlt sich wie geliftet an und erstrahlt in neuer Frische.