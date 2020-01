Das Arosa IceSnowFootball lockt auch heuer die Fussballprominenz nach Arosa. Zum Jubiläum darf das idyllische Bergdorf in Graubünden wieder Weltmeister, Champions-League-Sieger und weitere Top-Fussballer begrüssen.

Die inoffizielle Schneefussball-Weltmeisterschaft hat sich in den vergangenen Jahren zu einem einzigartigen und traditionellen Event etabliert. Dieses Jahr darf das Arosa IceSnowFootball bereits das zehnjährige Jubiläum feiern. Ziemlich verrückt und gewagt, hat der Aroser Kurdirektor Pascal Jenny diesen einmaligen Anlass ins Leben gerufen und überzeugte den damaligen Sportdirektor des VfB Stuttgarts, Fredi Bobic, von seiner Idee: Ein Fussballturnier im Schnee und auf Eis mit ehemaligen Nationalspielern.

Die Aufstellung

Das Team Schweiz setzt auf die Routiniers Stéphane Chapuisat, Marco Zwyssig und Marc Hottiger. Gemeinsam mit Hakan Yakin, Mario Eggimann, Philipp Degen und den Arosa-Neulingen Mauro Lustrinelli und Christophe Ohrel will Spieler-Coach Andy Egli den Titel vom letzten Jahr verteidigen.

Das niederländische Nationalteam wird durch den 84-fachen Nationalspieler Aron Winter und Bennie Wijnstekers verstärkt. Neu dazugeholt wurde Tim de Cler, der mit Ajax Amsterdam zwei Meistertitel und drei Cup-Siege feiern konnte.

Coach Otto Rehhagel will das enttäuschende Abschneiden Deutschlands im Vorjahr korrigieren. In seinem Team befinden sich die ehemaligen Nationalspieler Guido Buchwald, Mario Basler, Fredi Bobic, Alexander Zickler, Kevin Kuranyi und Cacau.

Das international vielfältige All-Stars-Team führt dieses Jahr der Neuseeländer Wynton Rufer an. Zum ersten Mal wird Argentiniens Weltmeister-Captain von 1978, Mario Kempes, mit dabei sein. Zusammen mit den Spaniern Fernando Morientes und Fernando Sanz, den kroatischen Brüdern Robert und Niko Kovac und Fussballgrössen wie Zé Roberto, Dede, Mladen Petric, Roberto Di Matteo, Gianfranco Zola und Hans Sarpei will Rufer den WM-Titel mit dem All-Stars-Team erstmals gewinnen.

Volles Fussball-Programm

Neben hochkarätigen Spielern und aufregenden Matches, erwartet die Zuschauer und Spieler zur Jubiläumsausgabe ein noch vielfältigeres Programm. Der einzigartige Event startet dieses Jahr bereits am Mittwoch, 15. Januar 2020 mit einem Medienturnier, am Donnerstag folgt das Partnerturnier und am Freitag, 17. Januar 2020 kämpfen die ehemaligen Profis um den begehrten Pokal.

Neben den spannenden Länderspielen sorgt auch ein Promispiel vor dem grossen Finalspiel für Unterhaltung. Der Eintritt ist sowohl am Sponsoren-Turnier wie auch an der inoffiziellen Schneefussball-Weltmeisterschaft für alle Gäste frei. Der Hauptsponsor des Arosa IceSnowFootballs, der Champions Club Arosa, übernimmt das Eintritts-Sponsoring und lädt alle Zuschauer zu der 10. inoffiziellen Schneefussball-WM mit zwei Tagen Fussballhochgenuss ein. Das vollständige Aufgebot und das Programm der 10. Arosa Schneefussball-WM befinden sich auf der Website. Teleclub überträgt die Schneefussball-WM live am Freitag, 17. Januar 2020 ab 13.45 Uhr.