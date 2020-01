Wettbewerb

Gewinne eine Reise nach Florida mit Fast & Furious 9! Die Fast & Furious Saga geht in die nächste Runde und gibt wieder Vollgas! Der erste Trailer zum 9. Teil der Erfolgsreihe wird im Rahmen eines Live-Konzerts in Miami veröffentlicht. Mach mit und sei mit etwas Glück am Event dabei!

Fast & Furious 9 mit Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson sowie Charlize Theron, Helen Mirren und Wrestling-Star John Cena unter der Regie von Justin Lin kommt am 21. Mai 2020 in die Schweizer Kinos. Ende Januar wird der 9. Trailer zum ersten Mal im Rahmen eines Live-Konzerts gezeigt. Du willst dir das Spektakel nicht entgehen lassen und zusammen mit dem Cast des Films sowie Cardi B, Charlie Puth, Wiz Khalifa, Ozuna und Ludacris den neuen Trailer deiner Lieblingsfilmreihe ansehen? Dann mach mit!

Der Gewinn beinhaltet folgende Leistungen für zwei Personen: Flug ab Zürich nach Fort Lauderdale am Donnerstag, 30. Januar 2020

Vier Nächte im Fort Lauderdale Marriott Harbor Beach Resort & Spa

Transfers von/zum Flughafen und Event

VIP Access zum Event

Rückflug nach Zürich am Montag, 3. Februar 2020