Probiers mal mit Gemütlichkeit

Patgific bedeutet auf Rätoromanisch schön gemütlich – und ist das Gegenteil von langweilig. Genau wie Disentis in Graubünden.

In Disentis gibt es eine Menge zu entdecken. Damit du schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf deine Ferien bekommst, haben wir eine kleine Hitliste für dich zusammengestellt.

Diese Piste darfst du nicht verpassen: Im Gendusas-Sessellift schwebst du gemütlich hoch Richtung Lai Alv. Dort stimmst du dich mit der malerischen Aussicht über die Surselva auf die Abfahrt zurück ins Tal ein. Die Piste ist anspruchsvoll und steil, aber genügend breit, damit auch Platz für jene bleibt, die es ein wenig gemütlicher nehmen möchten.

Hier gibts Sonne à discretion: Auf der Terrasse des Panoramarestaurants Caischavedra scheinen die verschneiten Gipfel und die Sonne zum Greifen nah. Du blickst auf den 3210 Meter hohen Piz Medel, von dem drei Gletscherzungen abzweigen, und auf den 2896 Meter hohen Piz Muraun. An diesem besonderen Ort ist nicht nur im Sommer T-Shirt-Wetter!

Dieses Heissgetränk bringt dich in Schuss: Das Rezept für den Kaffee Nevada in der Nevada-Bar ist mindestens so geheim wie das für die Kräutersulz des Appenzeller Käses. Dafür schmeckt der Kaffee mit starkem einheimischen Schnaps, Rahm und Schoggipulver auch mindestens so gut.

Entspannung neben der Piste: Das Center da Sport e Cultura bietet für jeden Geschmack das Richtige. Von der 13,5 Meter hohen Wand in der Kletterhalle über die Fonduehütte für das abendliche Beisammensein und Rätoromanisch-Kurse in der Cafeteria bis zu Curling und Eisstockschiessen auf der Kunsteisbahn.

Traumhaft schlafen: Das Benediktiner-Kloster Disentis ist der perfekte Ort für eine himmlische Nachtruhe. Die 40 stilvoll eingerichteten, geräumigen Zimmer befinden sich im wunderschönen Barockbau des Klosters. Helles Fichtenholz und nach Süden gerichtete Fenster sorgen für eine behagliche Atmosphäre und lichtdurchflutete Räume.