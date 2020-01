Ein Wochenende für alle Reiseliebhaber und Stadterkunder

Neben individuellem Design und Still haben alle 25hours Hotels jedoch eines gemein: höchst komfortable Betten, die dich wie Königin oder König schlafen und alle Sorgen vergessen lassen. Zudem versüssen dir ein kostenfreier MINI Verleih, UE BOOM Bluetooth-Lautsprecher mit bester Soundqualität und Schindelhauer Bikes zur Miete deinen Aufenthalt in einem 25hours Hotels City deiner Wahl. Schnapp dir am Morgen nach einem köstlichen Frühstück eines der Bikes und erkunde die Stadt mit dem Rad!

Hier treffen Einheimische auf internationale Urlauber und Geschäftsreisende. Unter dem Motto «Kennst du eins, kennst du keins» garantiert jedes der Hotels unvergessliche Aufenthalte in zahlreichen Städtemetropolen wie München, Hamburg, Wien oder Frankfurt. Dank der auf jeden Standort individuell massgeschneiderten Hotels ist jeder Aufenthalt ein einzigartiges Erlebnis, das dir noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Ob Flanieren auf Düsseldorfs Shoppingmeilen, ausgiebiges Schlendern durch das zauberhafte München oder Sightseeing in Wien: 25hours Hotels bieten dir den perfekten Rückzugsort nach langen Tagen. Untergebracht in einem der über die ganze Welt verstreuten Hotels verspricht die junge und dynamische Hotelmarke, die von Persönlichkeit und charmant-lockerem Service geprägt ist, zeitgemässe Antworten auf die Anforderungen eines urbanen kosmopolitischen Reisenden.

Passend zum bevorstehenden Wochenendtrip erhält der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin zwei Travel-Kits des Naturkosmetik-Labels STOP THE WATER WHILE USING ME!. Damit du deine neuen Lieblinge auch auf jeder Reise dabei haben kannst, enthalten die Kits neben fünf handtaschenfreundlichen Produkten auch einen Zipbeutel.

STOP THE WATER WHILE USING ME! steht für 100 Prozent biologisch abbaubare Naturkosmetik, auf Basis natürlicher Essenzen und Öle. Deren Produkte sind nicht nur für Menschen gut, sondern auch für Umwelt und Wasserkreislauf. Dank einer automatischen Spende unterstützt du zudem mit jedem Kauf eines von zahlreichen GOOD WATER PROJECTS.