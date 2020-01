«Grand Schlamm» in Dübendorf UCI Cyclo-Cross Weltmeisterschaften am 1. und 2. Februar auf dem Flugplatz Dübendorf: Spannendes Spektakel mit attraktiven Side-Events und reicher Tradition!

Der Schlamm spritzt. Die Räder Rutschen. Die Fahrerinnen und Fahrer, vom Gesicht bis zur Ferse mit modrigem Matsch bekleckert, treten kräftig in die Pedale, hetzen, das Velo geschultert, über Stock und Stein. Das Publikum johlt und feuert an. Auch wenn Cyclo-Cross eine Wintersportart ist: Die Stimmung an einem solchen Rennen ist heiss, spannend und energiegeladen. Besonders, wenn es um den Welttitel geht. Dann reisen die Cyclo-Cross-Fans aus der ganzen Welt an, um ihren Heldinnen und Helden den nötigen Support zu geben und mit ihnen Erfolge zu feiern. Nach 25 Jahren wird in drei Wochen die Schweiz wieder einmal zum Mekka für die Weltklasse der Cyclo-Cross-Szene: Am 1. und 2. Februar findet auf den Flugplatz Dübendorf die UCI Cyclo-Cross Weltmeisterschaften statt. Ein spannendes Spektakel für Gross und Klein mit attraktiven Side-Events!

An die 20 000 Zuschauer werden erwartet

Cyclo-Cross – oder bei uns auch Radquer – ist eine traditionsreiche Sportart in der Schweiz. Der legendäre Querfeldein-Rennfahrer Albert Zweifel holte in den 1970ern und 1980ern mehrmals den Welttitel nach Hause. Und auch heute noch erfreut sich dieser Radsport der Extreme bei den Aktiven und beim Publikum grosser Beliebtheit – nicht nur hierzulande. Speziell in Belgien, Dänemark oder den Niederlanden geniesst Cyclo-Cross eine grosse Popularität. Zu den Saisonhöhepunkten strömen Zehntausende Zuschauer an die Strecken. Ein Rennen dauert je nach Altersklasse zwischen 20 und 60 Minuten. Beim Rundkurs wird darauf Wert gelegt, dass die Streckenführung für die Zuschauer interessant ist.

Am internationalen Höhepunkt der Radquer-Saison in Dübendorf werden rund 300 Athleten aus 30 Nationen teilnehmen. Weder Frost noch Regen oder Schnee werden die hartgesottenen Fahrerinnen und Fahrer der Kategorien Elite, U23 und U19 davon abhalten, sich spannende Kämpfe auf dem Flughafengelände bei Zürich zu liefern. Joko Vogel, Co-Präsident der UCI Cyclo-Cross WM in Dübendorf freut sich: «Wir erwarten am 1. Und 2. Februar an die 20’000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Flughafengelände in Dübendorf. Mit Recht: Denn eine Radquer-WM ist eine einzigartige Sache. Zudem dürfen sie sich auf spannende Zusatzveranstaltungen wie u.a. einem Street-Food-Festival freuen.»