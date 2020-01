Der neue Online-Supermarkt mit Gratis-Lieferung

Der Online-Supermarkt MIACAR liefert dir deine Einkäufe gratis mit Elektrovans nach Hause - schon ab 25 Franken Bestellwert und auf 20 Minuten genau. Und plötzlich hast du wieder viel mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben.

Der Alltag ist ganz schön vollgestopft: Arbeit, Familie, Freunde, Hobbies - da fehlt manchmal einfach die Zeit zum Durchatmen. Hier kommt MIACAR ins Spiel: der Online-Supermarkt, welcher deine Einkäufe kostenlos und auf 20 Minuten genau mit dem Elektrovan nach Hause liefert.

In der MIACAR-App gibt es alles, was es für das tägliche Leben braucht: Frische Lebensmittel, Waschmittel, Abfallsäcke und vieles mehr von Migros, Denner und regionalen Produzenten. Höchste Qualität und persönlicher Service haben für MIACAR oberste Priorität: Die Produkte wählt das Team am Tag der Lieferung persönlich aus und bringt sie direkt zu dir nach Hause, und zwar bis in deine Küche.

Das Beste daran? MIACAR bietet die Möglichkeit den wöchentlichen Einkauf online und dennoch persönlich abzudecken: Du tätigst deine Bestellung einfach und schnell via App, der Mindestbestellwert beträgt nur 25 Franken und die Produkte sind genauso günstig wie im Supermarkt. MIACAR liefert immer gratis und dank der eigenen E-Flotte auch emissionsfrei. Das MIACAR-Team sorgt sich bei der Zusammenstellung deiner Einkäufe wie auch bei der Lieferung um einen erstklassigen, persönlichen Service.