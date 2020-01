Elipse™ – der schluckbare Magenballon: Abnehmen war noch nie so einfach!

Möchtest du in vier Monaten mindestens 15 Kilogramm abnehmen? Haben Sport und Diäten bisher nicht das gewünschte Ergebnis gebracht? Würdest du gerne deine Ernährung umstellen, damit du dein Gewicht langfristig halten kannst? Dann könnte Elipse™ das Richtige für dich sein.

Eine neue Methode zum Abnehmen setzt sich derzeit weltweit durch: Der Magenballon Elipse™ der Firma Allurion. Magenballone gab es schon in der Vergangenheit, doch mussten diese chirurgisch durch eine Magenspiegelung eingelegt und entfernt werden – ein Prozess, den viele Patienten prinzipiell ablehnen. Im Gegensatz dazu wird der neue Magenballon Elipse™ einfach nur heruntergeschluckt und nach genau vier Monaten wieder durch den Darm ausgeschieden, lästige endoskopische Behandlungen entfallen.

Und so funktioniert der Ballon: Elipse™ füllt den Magen, so dass beim Essen sehr schnell ein Sättigungsgefühl verspürt wird. Dies führt dazu, dass bei jeder Mahlzeit viel weniger Nahrung aufgenommen wird, was wiederum einen Gewichtsverlust mit sich bringt. In der Regel ist es möglich, innerhalb von vier Monaten 15 Kilogramm oder noch mehr zu verlieren. Gleichzeitig lernen die Teilnehmenden, mit kleinen Mahlzeitmengen auszukommen, ohne hungern zu müssen. Begleitet wird der Prozess durch eine spezielle Ernährungsberatung, die dafür sorgt, dass das Essverhalten während der Ballonzeit «umprogrammiert» wird – dadurch kann das Gewicht auch nach dem Programm langfristig gehalten werden. Studien bestätigen den Erfolg dieses Konzeptes, über 70 Prozent aller Teilnehmenden nehmen nach der Ballonzeit nicht mehr zu. Alleine 2018 wurden weltweit über 10 000 dieser Ballone erfolgreich abgesetzt.

Der Magenballon eignet sich für gesunde Menschen mit einem leichten Übergewicht, die mindestens 15 Kilogramm abnehmen wollen. Der Ballon ist eher ungeeignet für Interessenten mit einem schweren Übergewicht (BMI 34 und mehr), dies müsste im Einzelfall aber abgeklärt werden. Des Weiteren ist der Ballon für Menschen mit Magendarmerkrankungen nicht geeignet.

Alle Vorteile auf einen Blick:

Gewichtsreduktion sofort nach der Einnahme

Keine Operation oder Magenspiegelung zur Einlage oder Entfernung

Vier Monate Wirkung, danach entleert sich der Ballon und wird auf natürlichem Weg ausgeschieden

Die Gewichtsabnahme beträgt in den vier Monaten «Ballonzeit» 15 Kilogramm und mehr

Eine begleitende Ernährungsberatung führt zu langfristiger Gewichtsreduktion

Die Allurion App erlaubt die konstante Kontrolle deines Erfolges

Kosten: 5900 Franken (wird von Krankenkassen nicht übernommen)