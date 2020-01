Warum Cannabis nicht immer high macht

Für den Anlageerfolg ist das richtige Timing zentral. Der jüngste Boom bei Cannabis-Aktien bietet perfekten Anschauungsunterricht.

Haben Sie schon vom neuen Goldfieber gehört? Doch diesmal geht es nicht um das gelbe Edelmetall, sondern um das grüne Gold – womit Aktien von Cannabis-Unternehmen gemeint sind.

Hintergrund ist die Legalisierung der Pflanze, respektive ihres Wirkstoffes in Kanada und der daraus folgenden legalen Nutzung für Produkte vor allem im Gesundheits- und Lifestyle-Sektor.

Die Aussicht, dass Konzerne wie Coca-Cola in kleine Cannabis-Companies investieren oder sie aufkaufen, um vielleicht einen Marihuana-Energiedrink auf den Markt zu bringen, hat Aktien aus diesem Sektor in die Höhe schiessen lassen.

Grünes Goldfieber

Viele Investoren hegen die Hoffnung, dass weitere Länder dem Beispiel Kanadas folgen und Cannabis in absehbarer Zeit legalisieren. Mit dieser Perspektive scheint es verlockend, sich vom grünen Goldfieber anstecken zu lassen und in Firmen wie Tilray, Cronos, Aurora oder Canopy Growth zu investieren.

In solchen Situationen zeigt sich die Wichtigkeit des richtigen Timings beim Anlegen. Denn wer erst dann investiert, wenn ein Titel Schlagzeilen macht, ist in der Regel zu spät dran. Dass dies in die Hose – respektive ins Geld – gehen kann, zeigt das Beispiel Tilray.