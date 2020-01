Das sind die Blowjob-Maschinen der Zukunft

Mach dein Sexleben zu einem Abenteuer und erlebe Stimulationen, von denen du nicht genug kriegen kannst. Erfahre hier mehr über die drei Männer-Sextoys der Zukunft.

Du sehnst dich nach einem heissen neuen Kick, der deine sexuelle Lust steigert? Hier bist du goldrichtig: Diese drei Sextoys heben erotische Stunden auf ein neues Level und du wirst nicht die Finger von ihnen lassen können.

Das saugende Blowjob-Toy: Man.Wand Pump One

Der Man.Wand Pump One passt sich deinem Penis ideal an. Dank einem Wärmemodus, sieben Vibrationsmodi und drei Saugmodi kannst du ein authentisches Blowjob-Gefühl erleben. Der Masturbator fühlt sich geschmeidig an und umschliesst deine Eichel, um sie besonders intensiv zu stimulieren.

Du kannst den Man.Wand Pump One auch in die Dusche oder Badewanne mitnehmen, denn er ist wasserfest. Drifte im prickelnden Nass in neue Sphären und lass dich vom Man.Wand Pump One leidenschaftlich verwöhnen.