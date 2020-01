PicoPlus Laser: Tattoos so einfach und effektiv entfernen wie noch nie!

Das Tattoo, das du zusammen mit dem Ex gestochen hast, muss endlich weg? Das Hirschgeweih von damals gefällt dir jetzt nicht mehr? Als Vater möchtest du nicht mehr «Player» auf der Brust tragen? Der PicoPlus Laser entfernt Tattoos effektiv – für immer.

Tätowierungen (Tattoos) sind ein Beispiel dafür, dass sich nicht nur unser Geschmack, sondern auch die Mode im Laufe der Jahre immer wieder ändert. Was früher noch schön und schick war, passt plötzlich nicht mehr zu unserem Stil. Doch auch ein Tattoo muss heute nicht mehr für die Ewigkeit sein, sondern kann durch Laserbehandlung schonend, effektiv und schmerzarm entfernt werden – für immer.

Schon lange werden Laser zur Entfernung von Tattoos eingesetzt. Das Prinzip ist einfach: Ein Laserstrahl trifft auf die Pigmentpartikel einer Tätowierung, die durch seine Energie in feinste Teilchen zerkleinert werden. Makrophagen – sogenannte Aufräumzellen des Körpers – fressen diese Stückchen und schwimmen dann mit dem Lymphstrom zur Leber. Das Tattoo blasst ab. Allerdings benötigte es bisher viele Behandlungen, um ein wirklich sichtbares Ergebnis zu erzielen. In der Regel konnten die Laser zu einer starken Abblassung des Tattoos führen, eine vollständige Entfernung war aber nur selten möglich.

Ganz neu gibt es den PicoPlus-Laser der Firma Lutronic – das zurzeit innovativste und leistungsstärkste Gerät der Welt. Es katapultiert die Ergebnisse auf eine bisher noch nie dagewesene Dimension. Der PicoPlus-Laser vereint zwei Welten: die Sicherheit und Effizienz eines Nanosekunden-Gerätes kombiniert mit den verbesserten Leistungen sowie Ergebnissen der Picosekunden-Technologie, die mit vier verschiedenen Wellenlängen (1064, 532, 595 und 660nm) Tattoos jeglicher Farbe und Pigmentstörungen behandeln kann.

Endlich ist es nun möglich, Tattoos so gut wie vollständig zu entfernen. Der PicoPlus kann auch die Farben Grün, Gelb und Blau behandeln, was mit bisherigen Geräten nicht möglich war. Neben Tattoos eignet sich der PicoPlus-Laser auch zur schonenden Entfernung von Pigmentflecken. Die hohe Wirksamkeit des PicoPlus-Lasers beruht auf seinen ultrakurzen Laserimpulsen, die im Pico-Bereich liegen, mit denen die Farbpartikel der Tattoos oder anderer Pigmente in kleinste Teile aufgespalten werden. Diese bisher einmalige Kürze der Impulse trifft mit extrem viel Energie in ultrakurzer Zeit auf die Pigmentpartikel, so dass diese in kleinste Fragmente zerstäubt werden. Im Gegensatz zu der erreichbaren Partikelgrösse anderer Laser, sind die des PicoPlus so klein, dass sie vollständig von den «Reinigungszellen» des Körpers – den Makrophagen – aufgenommen und abtransportiert werden können.

Bereits sieben bis zehn Sitzungen reichen vielmals beim PicoPlus aus, um schwarze oder bunte Tattoos restlos zu entfernen. Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass bei den besonders widerstandsfähigen grünen und blauen Farben etwa 94 Prozent nach der Behandlung verschwunden sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass der PicoPlus seine Wirkung gezielt nur auf die Farbpigmente ausübt, während die umgebenden Gewebepartien unversehrt bleiben. Die entstehende Wärmewirkung, die zur Zerstörung der Farbpartikel führt, beschränkt sich auf die behandelten Tätowierungen und zeigt keine Wirkung auf die Umgebung.

Wie bei fast allen Laserbehandlungen solltest du nicht gebräunt sein und auch im Anschluss die Sonne für ca. vier Wochen meiden. Die Behandlung dauert je nach Grösse des Tattoos 10-30 Minuten und ist beim PicoPlus nicht schmerzhaft. Das Tattoo schwillt nach dem Lasern leicht an, was sich nach ein paar Tagen zurückbildet. Nach acht Wochen kann dann die nächste Behandlung durchgeführt werden.

Alle Vorteile des PicoPlus-Lasers im Vergleich zu bisherigen Lasern:

weniger Sitzungen nötig zur Entfernung eines Tattoos (7-10 Behandlungen statt 10-20 Behandlungen bei herkömmlichen Systemen)

weniger Schmerzen

Entfernung fast aller Farben möglich

weniger Nebenwirkungen wie Schwellungen oder Rötungen

sicher

Entfernung von schwierigen Tattoos

Kosten: ab 150 Franken pro Zone (wir haben unsere Preise an die der deutschen Konkurrenz angepasst)