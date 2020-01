Neuer Trend: Sex über Mittag

Die Vereinbarung von Beruf und/oder Familie stellt heute eine ganze Generation vor grosse organisatorische Herausforderungen. Ob in einer Partnerschaft oder alleinerziehend, das Liebesleben bleibt dabei meist auf der Strecke. Sei es aufgrund mangelnder Zeit, Motivation und organisatorischen Komplikationen. Ganz anders interpretieren jetzt immer mehr Frauen die freie Zeit in der Mittagspause: Ob während der Arbeit oder bevor die Kleinen aus der Kita geholt werden müssen – das mittägliche Tête-à-Tête eignet sich für Frauen im Job oder Mütter in Elternzeit gleichermassen.