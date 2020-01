So gemütlich kann Wintersport sein

Bivio liegt auf fast 1800 Metern. Hier bist du dem Himmel nah, während du die herrliche Schneelandschaft geniesst.

Durchatmen, entspannen, runterfahren – ein Tag in den Bergen tut Geist und Körper gut. Die Bündner haben sogar ein eigenes Wort für das spezielle Gefühl, das sich dann einstellt: patgific. Das lässt sich mit «gemütlich» übersetzen, doch wie es sich wirklich anfühlt, erlebst nur in den Bündner Bergen.



Diese Piste darfst du nicht verpassen: Die Standard-Piste in Bivio ist weit mehr als einfach nur Standard. Die Abfahrt, die auf 2560 Metern über Meer beginnt, endet erst unten im Dorf nach über 800 Höhenmetern. Der sonnige Hang mit herrlichem Blick auf die Bergeller Berge eignet sich als rote Piste auch für Skifahrerinnen und Skifahrer, die es gerne ein wenig gemütlicher nehmen.



Hier gibts Sonne à discretion: Mittendrin statt nur dabei, heisst es auf der grossen Sonnenterrasse des Bergrestaurants Camon. Der Piz Ela und der Julier-Pass scheinen im weissen Winterwunderland mit stahlblauem Himmel zum Greifen nah. Übrigens: Diesen besonderen Ort kannst du auch abends geniessen. Auf Anfrage bietet das Camon einen Raclette-Plausch inklusive Fackel-Abfahrt an.



Dieses Heissgetränk bringt dich in Schuss: Am Fuss des Bivio-Lifts erwartet dich das Caffè Roccabella. Hier gibt es hausgemachte Kuchen und Suppe. Das Highlight ist allerdings der Kaffee Roccabella. Was da drin ist, können wir nicht verraten, das musst du schon selber herausfinden.



Entspannung neben der Piste: Den aufwändig gestalteten Wellnessbereich des Hotels Grischuna steht auch externen Gästen offen. Echter Berggranit – eine Reverenz ans Gebirge – schafft hier eine wohlige Atmosphäre und speichert die Wärme. Die Naturstein-Sauna und der Whirlpool machen deine Muskeln nach einem langen Tag auf der Piste wieder geschmeidig.



Traumhaft schlafen: Mit seinen geschmackvoll eingerichteten Gästezimmern und den gemütlichen Arvenstuben ist das geschichtsträchtige Hotel Post in Bivio ein architektonisches Juwel. Das Restaurant bietet ausgezeichnete Bündner Küche und einen bestens bestückten Weinkeller. Einst machten im prachtvollen Haus am Dorfeingang die Postkutschen Station.