Gewinne ein Private-Screening für «Bad Boys for Life»

Will Smith und Martin Lawrence kehren im lange erwarteten Blockbuster «Bad Boys for Life» für eine letzte gemeinsame Jagd zurück. Nutze deine Chance und gewinne jetzt eine Privatvorstellung für dich und deine Freunde!

Will Smith und Martin Lawrence sind zurück und schlüpfen in «Bad Boys for Life» ein letztes Mal in eine ihrer legendärsten Rollen. Auch im dritten Streifen der Filmreihe wagen sich die beiden Cops Mike Lowrey und Marcus Burnett an die Front und jagen einen Drogenboss, um Miamis Strassen von Bösewichten zu säubern.

Zum 25. Jubiläum des ersten Streifens aus dem Jahr 1995, in dem Smith und Lawrence schon böse Jungs hinter Gitter brachten, und 17 Jahre nach dem zweiten Film von Michael Bay, treten für «Bad Boys for Life» mit Adil El Arbi and Bilall Fallah zwei neue Regisseure in die Fusstapfen des Explosions-Maestros.

Du bist mit «Bad Boys» gross geworden und kennst die Filmreihe mittlerweile so gut, dass du als Ersatz für Will Smith einspringen könntest? Du bist ein Riesen-Fan? Dann mach mit und gewinne mit etwas Glück ein privates Screening von «Bad Boys for Life» im Kino Buckinski für dich und 20 deiner Freunde.