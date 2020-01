«Coworking Spaces sind auch Networking-Plattformen»

Was bringt so eine Veranstaltung konkret?

Sprechen wir über ein Vorurteil: Im Coworking Space ist der Platz für den Einzelnen knapp bemessen…

Natürlich können wir keine zwei Meter langen Schreibtische bieten. Wir wissen aber, dass der persönliche Arbeitsplatz im Zentrum steht. Anders als internationale Konkurrenten, die pro Desk 4,5 Quadratmeter rechnen, sind es bei uns über 8 Quadratmeter. Mit dem Platz, den wir gewinnen, schaffen wir Raum für allgemein nutzbare Bereiche, wie Lounge-Ecken für spontane Meetings, Ruheräume oder eine Teamküche mit Sonnenterrasse fürs gemeinsame Koch-Happening.

Warum befindet sich euer wichtigster Coworking Space im Zürcher Kreis 5 und nicht an einem Ort, wo ihr die Plätze günstiger anbieten könntet?

Weil ein attraktiver Arbeitsort für eine Firma im Kampf um gute Mitarbeiter unheimlich wichtig ist. Damit eine Firma florieren kann, müssen die Angestellten am Arbeitsplatz happy sein. Und weil es mehr als einen idealen Arbeitsort gibt, erweitern wir unser Angebot dieses Jahr um ein halbes Dutzend Standorte. Bald gibt es auch Coworking in Westhive-Qualität am Bleicherweg in Zürich, in Wollishofen und im Basler Messequartier.