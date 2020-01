Warum sich ein langer Atem an der Börse auszahlt

Ausdauer ist das wichtigste Asset beim Investieren. Das Beispiel Google zeigt, dass Geduld tatsächlich Gold wert ist.

Rückblickend ist man immer schlauer, schon klar. Dennoch lohnt sich ein Blick zurück auf die Geschichte der aktuell erfolgreichsten Aktien. Denn hält man sich vor Augen, mit wie wenig Geld man reich werden kann, ist das beeindruckend.

Gern angeführte Beispiele sind die Tech-Giganten Google und Amazon. Das liegt daran, dass der Aufstieg dieser Firmen wie im Märchen verlaufen ist.

Mit knapp 2000 Dollar zum Millionär

1998 gründeten die Studienfreunde Larry Page und Sergey Brin in einer Garage die Firma Google Inc. Anlass war ein Scheck über 100'000 Dollar, den ein Investor den beiden für ihre zuvor entwickelte Online-Suchmaschine ausstellte. Der Rest ist Geschichte: Google schlug alle Konkurrenten aus dem Feld und setzte zu einem Siegeszug sondergleichen an.

Auch Amazon fing als Online-Buchladen in einer Garage an und entwickelte sich in ein paar Jahren zum Milliardenkonzern.

An die Börse ging Amazon im Mai 1997. Der erste Kurs lag damals bei 18 Dollar. Aktuell liegt der bei knapp 1800 Dollar, also fast beim Tausendfachen des damaligen Einstiegspreises. In Dollar ausgedrückt: Wer vor 22 Jahren 100 Amazon-Aktien für 1800 US-Dollar gekauft hat, der darf sich heute Millionär nennen.