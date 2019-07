Sieh dir den «Wolkenbruch» aus dem Wohnzimmer an

Du möchtest einen Filmabend mit deinen Freunden machen? Dabei den neuesten Streifen auf Leinwand sehen, aber nicht auf heimischen Komfort verzichten? Dann mach mit beim Wettbewerb!

Snacks und Drinks stehen bereit, die Couch lädt zum Ausspannen ein und das Ambiente ist schön heimelig. Wie zuhause, so sollte es auch im Kino sein. Homegate AG machts möglich! Gewinne mit deinen drei Freunden einen exklusiven Abend im homegate.ch-Wohnzimmer bei Allianz Cinema in Zürich. Ihr seid rundum versorgt und habt sogar ein Dach über dem Kopf! Und das Beste daran: Du entscheidest, welche Vorführung ihr sehen werdet. Also los, rein in die gute Stube und Füsse hoch!