Ja, mit diesem Gerät kannst du dein Sperma testen

Erfahre, wie du zu Hause deine Spermienqualität testen und deine Orgasmen selbst steuern kannst.

Es war noch nie so einfach, deinem Sexleben ein Upgrade zu geben: Entdecke ExSeed und MyHixel, um dich besser kennenzulernen, deine Lust zu steigern und deine sexuellen Erlebnisse noch aufregender zu gestalten.

Teste dein Sperma mit ExSeed

Du wolltest schon immer wissen, welche Qualität dein Sperma hat? Mit ExSeed kann die männliche Fruchtbarkeit bequem zu Hause ermittelt werden: Auf wissenschaftlicher Basis wurde ein Verfahren entwickelt, dank dem du deine Spermienqualität einfach mit dem Smartphone checken kannst.

Gib die Samenprobe auf den Objektträger, lege dein Smartphone auf die Vorrichtung und schaue dir ein Video deiner Spermien in der ExSeed-App an. In weniger als einer Minute analysiert die Software die Spermienkonzentration, die Gesamtzahl und Beweglichkeit und du siehst direkt Ergebnisse. Ist der Wert nicht optimal, stellt ExSeed ein personalisiertes Lifestyle-Programm zusammen, wobei die Fruchtbarkeit durch Ernährung und Bewegung verbessert werden kann. Du hast Fragen? In der App stehen dir Coachings mit Spezialisten aus Medizin und Ernährung zur Seite, die dich auf deiner Reise zu einem erfüllteren Sexleben begleiten.