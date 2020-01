Was Sie als Anleger dieses Jahr im Auge behalten müssen

Einsteigen oder nicht? Rekorde auf der einen, Unsicherheiten auf der anderen Seite lassen viele Anleger zögern. Wer weiss, was die Märkte bewegt, kann besser entscheiden.

US-Wahlen

2020 ist in den USA ein Wahljahr. Am 3. November wird sich entscheiden, ob Donald Trump wiedergewählt wird, oder ob die Demokraten an die Macht kommen. Fahrt aufnehmen wird der Wahlkampf bereits Anfang März nach dem «Super Tuesday», dem Tag, an dem in vielen Bundesstaaten Vorwahlen stattfinden. Generell gelten Wahljahre als gute Börsenjahre. Welcher Präsident will seinen Wahlkampf schon mit einer Baisse bestreiten? Erst recht nicht einer wie Donald Trump, der Kursrekorde gern für die eigene Propaganda benutzt.

Der Handelskrieg

War da was? Derzeit scheint der Handelskonflikt zwischen den USA und China ein fast schon vergessenes Ärgernis aus vergangenen Zeiten zu sein. Doch Vorsicht: Zwar haben sich die beiden Länder angenähert, gelöst ist der Handelsstreit aber noch nicht. Darum dürfte der Handelskonflikt auch in diesem Jahr ein bestimmender Faktor an den Märkten sein.

Schulden, Schulden, Schulden

Das Schuldenthema ist eine Art Black Box. Donald Trump hat die USA weiter in die Verschuldung getrieben. In Staaten wie Australien, Kanada oder Schweden sind die Hauspreise enorm gestiegen. Ein Preiseinbruch könnte eine Schuldenkrise auslösen, weil die Häuser meist über Kredit finanziert sind. Auch in Europa befürchten Pessimisten ein mögliches Comeback der gemeistert geglaubten Eurokrise. Sicher ist: Das Thema Schulden wird Anleger auch dieses Jahr kaum loslassen.