Diese Traumpisten warten auf dich

In Scuol erleuchtet das Panorama ein Panorama, das dir den Atem raubt. Und abseits der Pisten entspannst du dich in einem einzigartigen Bad.

Diese Piste darfst du nicht verpassen: Die Traumpiste Sent trägt ihren Namen mit gutem Grund. Vom Start auf 2700 Metern über Meer bietet sich dir eine atemberaubende Panoramasicht auf das Engadin, die Abfahrt ins historische Dorf Sent auf 1400 Metern ist gespickt mit sanften Hängen. Auch die Liebhaber von idyllischen Waldstücken kommen auf ihre Kosten.



Hier gibts Sonne à discretion: Das Bergrestaurant Alpetta punktet mit seiner Lage mitten im Skigebiet, Musik, Barbetrieb und natürlich ganz viel Sonne. Die scheint in und um Scuol an über 300 Tagen im Jahr.



Dieses Heissgetränk bringt dich in Schuss: Den Café Palma in der Bar La Palma im Skigebiet Motta Naluns lieben Einheimische und Feriengäste gleichermassen. Darum bleibt die genaue Zusammensetzung des Mix’ aus Kaffee und cremigen Likören auch ein Geheimnis.



Entspannung neben der Piste: Im Bogn Engiadina in Scuol badest du in reinem Mineralwasser. Sechs Innen- und Aussenbecken zeichnen dieses Juwel aus. Massagedüsen, Sprudelbecken, Wasserfälle, Strömungskanal, Solebad – hier fehlt es an nichts. Weitere Highlights sind die grosszügige Saunalandschaft und das Römisch-Irische Bad.



Traumhaft schlafen: Die Gegend um Scuol ist reich an innovativen und aussergewöhnlichen Unterkünften. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Nacht in einer heimeligen Arven-Suite mit herrlichem Blick auf die Engadiner Bergwelt? Die Gastgeber sorgen mit regionalen Spezialitäten für das leibliche Wohl der Gäste. Für Gourmets finden sich auch einige der besten Köche des Landes.