Open Air Basel feiert die Vielfalt im 10. Jahr noch länger

Im 10. Jahr präsentiert das Open Air Basel 21 Bands aus 9 Ländern und 10 DJ’s auf dem Kasernenplatz und nach Mitternacht in den Clubs. Dazu gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Das Open Air Basel lädt vom 8. bis zum 10. August zu einem noch grösseren Programm zum Entdecken ein. In der 10. Ausgabe nicht nur unter freiem Himmel auf dem Kasernenareal, sondern auch im Parterre One, im Renée und in der Kaserne, wo die Festivalstimmung auch nach Mitternacht weiter ausgekostet werden kann.

Perlen des nicht kommerziellen Pop werden die Bühnen zum Beben und das Publikum zum Schwärmen bringen: Von handgemachtem Songwriting über Disco-Beats und elektronische Klangwelten bis hin zu psychodelischen Sounds und treibenden Rhythmen aus aller Welt. So tanzen unsere Beine von ganz alleine, wenn beispielsweise Ebony Bones am Freitag mit aufwendigen Kostümen, 11 Musiker*innen und Songs zwischen karibischen Beats, Elektro und Jazz das Publikum in ihren Bann zieht. Musikalischer Höchstgenuss wird auch am Samstag u.a. mit Apparat geboten, der uns mit seiner Live-Band auf seine minimalistische Soundwolken aufsteigen lässt. Auch die Schweizer Bands werden begeistern: Am Donnerstag verzaubern uns bspw. Black Sea Dahu mit warmen, leichten Songs, die sich anfühlen wie der Anfang eines langen Sommerurlaubs.