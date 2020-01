Wir schicken dich an die Swiss Music Awards!

Du willst live dabei sein, wenn die grösste Musikpreisverleihung der Schweiz zum 13. Mal über die Bühne geht? Dann stimm jetzt für deine Favoriten und gewinne zwei VIP-Tickets für den Event im KKL Luzern.

Bereits zum zweiten Mal werden die SMA am 28. Februar 2020 in Luzern über die Bühne gehen. Dabei legen die Veranstalter den Fokus abermals auf Live-Musik sowie die Nachwuchsförderung.

Patent Ochsner mit 4 Nominationen

Luca Hänni mit «She Got Me», Loco Escrito mit «Punto» und Patent Ochsner mit «Für Immer Uf Di» lieferten den Schweizer Soundtrack des vergangenen Jahres und kämpfen an den SMA um den Sieg in der Kategorie «Best Hit». Hoffnungen auf den Titel «Best Album» dürfen sich Patent Ochsner, Göla & Trauffer sowie Kunz machen. Zu den meistverkauften und gestreamten internationalen Tracks – und somit nominiert für die Kategorie «Best Hit International» – gehören «Old Town Road» von Lil Nas X, «Shallow» von Lady Gaga & Bradley Cooper sowie «Someone You Loved» von Lewis Capaldi. Für die Schweizer Kultband Patent Ochsner bieten sich zudem in den Kategorien «Best Group» sowie «Best Live Act» zwei weitere Chancen auf einen der begehrten Pflastersteine.

Deine Stimme zählt

Wer sich schlussendlich über einen Sieg freuen kann, das entscheidest unter anderem auch du. Per Online-Voting hast du hier die Möglichkeit, deinem Favoriten deine Stimme zu geben.