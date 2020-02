So treffen Anlage-Profis ins Ziel

Mit der Wilhelm-Tell-Methode erzielen Fachleute hervorragende Resultate. Auch Sie können vom Profi-System profitieren.

Unternehmensbewertung ist ein sehr komplexes Gebiet. Je intensiver man sich damit beschäftigt, desto mehr sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dabei kennt jeder Anleger eigentlich die simple Grundregel: Kaufe billig, verkaufe teuer.

So weit, so einleuchtend. Doch es gibt es zu jedem Börsentitel unterschiedliche Meinungen, ob und zu welchem Kurs gekauft oder verkauft werden sollte. Das liegt zunächst in der menschlichen Natur. Angst, Unsicherheit, Zweifel und Gier sind wichtige Treiber des Börsenhandels, vor allem bei Privatanlegern. Deshalb tappen viele in dieselbe Falle.

Kennzahlen entscheidend

Ein anderer Grund sind die vielen Indikatoren, die Aufschluss darüber geben können, ob eine Aktie hoch oder niedrig bewertet wird. Welche Kennzahlen wählt man aus? Welcher schenkt man am meisten Beachtung? Je nachdem kommt man zu dem Schluss, ob ein Aktienkurs teuer oder günstig ist. Ziel dabei muss sein, Emotionen auszuschalten und die wichtigen Kennzahlen von den unwichtigen oder irreführenden zu trennen.

Genau hier kommen die Profis ins Spiel. Denn um solche Kennzahlen richtig zu bewerten, braucht es Expertise und Erfahrung. Denn welche Kennzahl von entscheidender Bedeutung ist, sieht man oft erst auf den zweiten Blick.