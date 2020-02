Lass dich in Savognin von der Sonne verwöhnen

Sonne im Gesicht, Schnee unter den Skiern und eine Tasse mit einer streng geheimen Kaffeemischung in der Hand – so geht Winter in Savognin.

Diese Piste darfst du nicht verpassen: Die Heidi-Piste in Radons zählt zur Crème de la Crème der Panorama-Abfahrten. Während du über das sonnenverwöhnte offene Gelände gleitest, kannst du deinen Blick über Piz Mitgel, Corn da Tinizong, Piz Ela, Piz Forbesch und Piz Arlos schweifen lassen.



Hier gibts Sonne à discretion: Die grosszügige Sonnenterrasse des Bergrestaurants Somtgant liegt direkt neben der Bergstation der Zehnergondelbahn auf 2100 Meter über Meer. Die Sonne scheint den ganzen Tag und das Panorama ist himmlisch. Und wenn dich das Ski- oder Snowboard-Fieber packt, bist du sofort wieder auf der Piste.



Dieses Heissgetränk bringt dich in Schuss: Roggis Baizli ist berühmt für seinen Hauskaffee mit Schlagrahm. Was drinsteckt? Streng geheim! Probieren geht über Studieren.



Entspannung neben der Piste: Im Bergrestaurant Steil’Alva trifft man sich zur Aprés-Ski-Party mit schaurig schönen Skihütten-Songs. Und jeweils am Samstagabend gibt es die Projektions-Show «Die 3 Murmeltier» zu bewundern. Sei dabei, wenn die Munggä Gieri, Gion und Ursina über den Schnee flitzen.



Traumhaft schlafen: Das Hotel Danilo Pianta – in fünfter Generation von der Inhaber-Familie geführt – fügt sich perfekt in den historischen Dorfkern von Savognin ein. Zu den Annehmlichkeiten des Hauses gehören eine grosse Sonnenterrasse, eine Bar sowie ein Aufenthaltsraum mit Billardtisch und Spielautomaten. In der gegenüberliegenden Residenza Pianta im typischen Bündner Stil logierte schon der grosse Maler Giovanni Segantini.