Günstiger Autofahren? Comparis zeigt wie!

Der Comparis-Vergleich zeigt: Bei einer Nutzungsdauer von über 8.4 Jahren ist der Autokauf preislich attraktiver als das Auto-Abo. Da Frau und Herr Schweizer das Auto aber durchschnittlich nur 5 Jahre lang nutzen, ist das Auto-Abo für viele eine finanzielle Erleichterung gegenüber dem Autokauf, da sie sich keine Sorgen um Wertverlust und Wiederverkauf des Wagens machen müssen. Selbst wenn man das Auto länger als 8.4 Jahre behält, lohnt sich laut Comparis der Aufpreis: «Ein kleiner Preis für Flexibilität», schreibt das Vergleichsportal. Mehr dazu erfährst du in der Bildstrecke

Carvolution ist der günstigste Anbieter der Schweiz

Comparis hat unterschiedliche Fahrerprofile untersucht und herausgefunden, dass Carvolution in allen Kategorien das günstigste Auto-Abo anbietet: Für Wenig-, Durchschnitts- und Vielfahrer. Weiter ist einzig bei Carvolution im monatlichen Fixpreis wirklich alles inbegriffen: Versicherung, Steuern, Zulassung, Service, Wartung, Vignette und die richtige Bereifung. Carvolution bietet mit rund 40 Fahrzeugen die schweizweit grösste Vielfalt an Marken und Modellen an.