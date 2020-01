Erlebe die Stars von morgen im intimen Rahmen

Beim SMA wird mit dem «SRF 3 Best Talent»-Award erneut der musikalische Hoffnungsträger der Schweiz gekürt. Du kannst die Nominierten bereits im Vorfeld live erleben.

Was haben Lo & Leduc, Dabu Fantastic, Steff La Cheffe und Crimer gemeinsam? Sie alle gewannen einst den «SRF 3 Best Talent»-Award und legten mit dem SMA-Betonklotz den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere. Im Februar tritt ein Schweizer Newcomer in ihre Fussstapfen und du kannst dich bereits vorher vom Talent der Nominierten überzeugen.

Am 30. Januar stehen zwei der drei Nominierten auf der Bühne des Zürcher Club Verssai. Du interessierst dich für Schweizer Musik, die in den kommenden Monaten die Hitparade erobern wird? Dann ist dieses exklusive Showcase ein absoluter Pflichttermin.

Von Zürcher Neo Soul bis Ostschweizer Trap

Ins Rennen um den «SRF 3 Best Talent»-Award starten dieses Jahr die Badener Electro-Produzentin Sensu mit ihrem eigenwilligen Chillstep, die Neo-Soul-Sängerin Naomi Lareine und der St. Galler Rapper Monet192. Letzterer kann im Club Verssai leider nicht mit dabei sein, weil er sich gerade auf Deutschland-Tour befindet. Dafür steht Marius Bear, Vorjahressieger des «SRF 3 Best Talent»-Awards, auf der Bühne. Ausserdem darf mit einigen Überraschungsgästen gerechnet werden.

Die drei Nominierten wurden ausgewählt aus allen Künstlern/Innen, die im vergangenen Jahr von SRF 3 zum monatlichen «Best Talent» gekürt wurden. SRF-Musikchef Michael Schuler spricht von der «Qual der Wahl»: «Die Auswahl war hochkarätig. Mit den drei Nominierten können wir aber das vergangene Musikjahr und seinen Zeitgeist perfekt abbilden.» Wer am Ende den begehrten SMA-Stein gewinnt, wird per Online-Voting entschieden.

Bei der Show im Club Verssai am 30. Januar handelt es sich wohl um die letzte Gelegenheit, die Schweizer Stars von morgen im intimen Rahmen live zu erleben. Tickets für den Event gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen.

20 Minuten verlost 5x2 Tickets für die SRF 3 Best Talent Show präsentiert von Bank Cler.