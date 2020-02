Gewinne VIP-Tickets für den SMA plus zwei Übernachtung

Du lebst und fühlst Musik? Sei deinen Lieblings-Stars hautnah und gewinne exklusive VIP-Tickets für den Swiss Music Award 2020.

Die App QoQa, mit Hauptsitz in Lausanne, ist nicht nur die beste Anlaufstelle, um die besten Knallerangebote des Landes zu ergattern – von tollen Winterstiefeln bis zum Porsche ist alles dabei – sie ist auch grosser Fan von Schweizer Musik. Umso grösser ist die Freude, als offizieller Premium Partner beim diesjährigen Swiss Music Award dabei zu sein!

Am 28. Februar 2020 erhalten im KKL Luzern die erfolgreichsten Musikerinnen und Musiker der Schweiz die begehrte Auszeichnung. Zudem schreiben die Veranstalter auch die Förderung von Newcomer-Talenten gross, was QoQa als Marketingplattform für Start-up Unternehmen sehr gerne unterstützt.

Wahnsinnig coole Preise zu gewinnen

Um die tolle Zusammenarbeit mit den SMA zu feiern und gleichzeitig den Röschtigraben zu crashen, hat sich QoQa für alle Fans ein ganz besonderes Gewinnspiel mit folgenden Wahnsinns-Preisen überlegt:

1. Preis: 1 x 2 VIP Tickets für die Swiss Music Awards 2020 plus zwei Übernachtungen am SMA Wochenende vom 28.02. bis 01.03. in der Penthouse Spa Suite (inkl. Abendessen am Samstagabend und Frühstück SA/SO) für zwei Personen im Art Deco Hotel Montana in Luzern im Gesamtwert von 2500 Franken

2. bis 9. Preis: 10 x 2 VIP-Tickets für die Swiss Music Awards 2020

10. bis 16. Preis: 7 x 2 Stehplatz-Tickets für die Swiss Music Awards 2020

Alles, was du tun musst, um teilzunehmen, ist, auf QoQa im Kommentarfeld verraten, was dein bisher schönstes Musikerlebnis war.