Die drei ??? und der dunkle Taipan

Die drei Kult-Detektive gehen zum 40-jährigen Jubiläum nicht ins Tonstudio, sondern mit « Die drei ??? und der dunkle Taipan » live auf Tournee.

Denn die drei Sprecher sind in der Schweiz erstmalig live zu sehen. Auf den beiden ausverkauften Shows im Volkshaus, wo das Trio das Hörspiel in einer speziellen Theaterfassung präsentieren, folgt die Show in einer grossen Arena-Produktion im Hallenstadion. Hier können die Zuschauer hautnah und in intimer Atmosphäre miterleben, wie die drei Detektive ihren neuesten Fall lösen.

«Erster Detektiv: Justus Jonas. Zweiter Detektiv: Peter Shaw. Recherchen und Archiv: Bob Andrews.» Ob Kassette oder CD, mp3 oder Stream: Diese Zeilen katapultieren jede Generation gedanklich nach Rocky Beach – in den Heimatort der drei ???. Die beliebte Jugendkrimi-Reihe hat längst Kultstatus erreicht: Seit 1979 wurden mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft. Zum 40-jährigen Hörspiel-Jubiläum im nächsten Jahr wird es mit «Die drei ??? und der dunkle Taipan» nach fünf Jahren wieder ein eigens für die Bühne geschriebenes Live-Hörspiel geben. Im Jahr 2014 waren viele der Tickets innerhalb weniger Stunden vergriffen. Die restlos ausverkaufte Tour besuchten 240'000 Fans.