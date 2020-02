Chinesisches Neujahrsfest im Casino St. Gallen feiern

Das chinesische Jahr 2020 steht im Tierkreis der gewinnbringenden Metallratte. Öffnen Sie dem Glück am 7. und 8. Februar im Casino St. Gallen die Türen und feiern Sie das Fest inklusive kostenlosen asiatischen Köstlichkeiten und traditionellen Darbietungen .

Das Casino St. Gallen feiert am 7. und 8. Februar das chinesische Neujahrsfest. Das Frühlingsfest, wie die chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten auch genannt werden, ist ein wichtiges und traditionelles Fest in China und beginnt jeweils mit dem Neumond anfangs Februar. Wenn China das Neujahr feiert, sollen Fenster und Türen geöffnet sein, um das Glück herein- und Träume wahr werden zu lassen. Der typische Drachentanz gilt dabei als glücksbringendes Ritual.

Glücksbringende Traditionen stehen hoch im Kurs

Das chinesische Jahr 2020 steht im Tierkreiszeichen der Metallratte. Das Jahr der Metallratte soll ein starkes, gewinnbringendes und glückliches Jahr werden. Insbesondere für diejenigen, die in diesem Tierkreiszeichen das Licht der Welt erblicken.

Zum Jahreswechsel schmücken die Chinesen ihre Häuser mit der Farbe rot und tanzen in bunten Drachen- und Löwenkostümen durch die Strassen. Auch Glücksspiele stehen am chinesischen Neujahrsfest hoch im Kurs.