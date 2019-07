DS 3 Crossback – der Premium-SUV für jede Situation

Seit kurzem ist der neuste DS 3 Crossback auf den Schweizer Strassen. Mit technischen Innovationen und einem neuen attraktiven Design revolutioniert dieses Meisterstück die Autoindustrie.

DS Automobiles kombiniert Design und Technologie gekonnt. So erhöhen beispielsweise die sehr stylischen LED-Scheinwerfer auch die Fahrsicherheit. Die Markenidentität zeichnet sich in diesem Sinne sowohl durch ein charismatisches und modernes Aussehen, als auch durch stetige technische Neuerungen aus. Die Energiewende bleibt stets im Blick und man wagt sich bereits an halb-autonomes Fahren heran. Praktische Aspekte wie das kompakte Äussere und dennoch geräumige Innere oder die Möglichkeit, das Auto mittels Smartphone zu öffnen und schliessen, erhöhen die Attraktivität zusätzlich.

Um die Leute auf diese Features aufmerksam zu machen und gleichzeitig davon zu überzeugen, wurden zwei Konvois in Zürich und Genf durchgeführt. Mit zehn Fahrzeugen begab man sich auf die stark befahrenen städtischen Strassen. Und siehe da – die Aktion zeigt, dass der Aufwand die Mühe wert war, denn der DS 3 Crossback fasziniert. Das Assistenzsystem begeistert und die derart präzise Anpassung an reale Verkehrsbedingungen versetzt gar in den Zustand des Staunens. Insbesondere bei dichtem Verkehr und auf der Autobahn hat der Premium-SUV eine beruhigende Wirkung auf den Fahrer. Ebenso wie die technologischen Aspekte überzeugen Design und Materialien. Das handgearbeitete Leder im Interieur wird äusserst geschätzt und auch die Geräumigkeit – trotz kompaktem Erscheinungsbild – begeistert. Kurzum gilt der DS 3 Crossback als schöner, kleiner SUV, der für die Stadt genauso gut geeignet ist wie für lange Fahrten.