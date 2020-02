Die Zahnspange, die dein Leben verändert

Was allerdings, wenn man sich aus Scham über eine Zahnfehlstellung gehemmt fühlt zu lächeln? So auch ging es Riccardo: Lange schränkte er sein Lächeln ein. Dank der Behandlung mit bestsmile ist er heute viel selbstbewusster und lacht nun viel mehr.

Ein Lächeln erweckt Sympathie und wirkt ansteckend. Was jedoch, wenn das Zeigen der Zähne mit Scham verbunden ist?

Endlich ein neues Lebensgefühl

bestsmile verhalf so auch Melissa zu einem neuen Lebensgefühl. Hielt sie früher noch reflexartig beim Lächeln die Hand vor den Mund, um dadurch ihre Zahnlücke zu verdecken, so kann sie heute wieder hemmungslos lachen. Dass sie eine korrigierende Zahnschiene trägt, fiel in ihrem Umfeld nicht einmal ihrem Bruder auf.